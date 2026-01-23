Balkan Barış Platformu Toplantısı İstanbul\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile bir araya geldi.