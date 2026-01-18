Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi İstanbul\'da Yapıldı

Balkan Bisiklet Birliğinin 2026 yılı kongresi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu'nun başkanlığında düzenlenen kongreye, 12 Balkan ülkesinin delegelerinin yanı sıra Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, asbaşkan Metin Cengiz ve yönetim kurulu üyesi Kenan Güler katıldı.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'nin temsil edildiği toplantıda; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Balkan Bisiklet Birliğinin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları için ortak yol haritası benimsendi.

Müftüoğlu: "Balkan Bisiklet Birliğine duyulan güvenin önemli bir göstergesi"

Kongrede açılış konuşmasını yapan Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul'daki buluşmanın Balkan bisikletinin ortak vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyduğunun altını çizdi.

Balkanlar'daki bisiklet sporunun birlikteliğini, gücünü ve ortak vizyonunu güçlü biçimde teyit ettiklerini dile getiren Müftüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile UCI ve UEC başkanlarının katılımı, Balkan Bisiklet Birliğine duyulan güvenin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

2025 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Yol, pist, dağ bisikleti ve para bisiklet branşlarında düzenlenen Balkan şampiyonaları, yüksek organizasyon standartlarıyla başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı, üye federasyonların ortak emeğinin sonucu. İş birliği, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk anlayışının somut ve olumlu sonuçlar doğurduğunu hep birlikte gördük. Uluslararası Bisiklet Birliği ve Avrupa Bisiklet Birliğinin yönetim anlayışı, sporcu gelişim programları ve dayanışma çalışmaları, Balkan Bisiklet Birliği için güçlü bir temel oluşturuyor. Balkan Bisiklet Birliği, kapsayıcılık, adil rekabet ve uluslararası iş birliğini esas alan bu vizyondan doğrudan fayda sağlamaktadır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından duyulan memnuniyetin altını çizdi.

Bisiklet sporunun ülkeler arası iş birliklerini güçlendiren stratejik bir branş olduğunu vurgulayan Özçakmak, "Türkiye'de bisikleti öncelikli alanlardan biri olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere uluslararası takvimde yer alan 30'un üzerinde organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Dünya standartlarındaki tesislerle Avrupa ve dünya çapında organizasyonlar düzenlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lappartient: "Desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Organizasyonda konuşan UCI Başkanı David Lappartient, Türkiye ve Balkanlar'ın bisiklet sporunun geleceğini şekillendirebilecek çok güçlü potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Genç nüfus, gelişen organizasyon kapasitesi ve uluslararası standarttaki tesislerin bu bölgeyi küresel bisiklet ailesi için her geçen gün daha stratejik bir noktaya taşıdığını vurgulayan Lappartient, şunları kaydetti:

"UCI olarak yaklaşımımız yalnızca yarış takvimleriyle sınırlı değildir. Altyapı yatırımları, gençlik ve yetenek gelişim programları ile özellikle kadın bisikletinin güçlendirilmesi öncelikli alanlarımız arasında yer almaktadır. Kadın bisikletinin gelişimi, sporun sürdürülebilir büyümesi açısından temel bir unsurdur. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar ile 2026-2027 takviminde öne çıkan büyük şampiyonalar, bu vizyonun sahaya yansıyan en somut göstergeleridir. Balkan Bisiklet Birliğinin UCI yapısı içerisindeki güçlü temsiliyeti, bölgedeki federasyonların uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde söz sahibi olmasını sağlamaktadır. Bisiklet, yalnızca sportif bir disiplin değil; şehirlerin tanıtımı, genç nesillerin spora kazandırılması ve olimpik değerlerin yaygınlaştırılması açısından da önemli bir araçtır. UCI olarak Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkelerindeki tüm federasyonlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya ve bisiklet sporunun bu bölgede kalıcı ve sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

UEC Başkanı Enrico Della Casa ise İstanbul'da 12 ülkenin aynı masa etrafında buluşmasının bölgedeki birlik ve dayanışmanın ulaştığı noktayı net şekilde gösterdiğini belirterek, "Avrupa Bisiklet Birliğine bağlı 51 ülke arasında 12 ülkeyi temsil eden bu yapı, hem sayısal hem de sportif gücüyle son derece stratejik bir konumdadır. Sayın Emin Müftüoğlu'nun liderliği, insanları bir araya getiren yaklaşımı ve uluslararası alanda gördüğü takdirle Balkan Bisiklet Birliğinin, UCI ve Avrupa bisiklet yapıları içindeki görünürlüğünü güçlendirmiştir. Bu birliktelik, Balkanlar'da bisiklet sporunun geleceği adına çok önemli bir mesaj vermektedir." açıklamasını yaptı.

Kongrede genç sporcuların gelişimi, eğitim faaliyetleri, yüksek nitelikli şampiyonalar, sürdürülebilir organizasyon yapıları ve güçlü uluslararası iş birlikleri, temel hedef olarak belirlendi.