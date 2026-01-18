Balkan Bisiklet Birliği Kongresi İstanbul\'da Yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient, " Türkiye'nin özellikle yönetim düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, Avrupa'nın sayılı velodromundan biri olan bu tesise yatırım yapması bisiklet sporunun gelişmesi açısından Türkiye için de çok büyük değer katıyor" dedi.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, İstanbul'da 12 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Program için İstanbul'a gelen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

UCI Başkanı Lappartient, toplantıda 12 Balkan ülkesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Balkanlarda bisiklet çok köklü bir geleneğe sahip. Biz de burada Uluslararası Bisiklet Birliği Başkanı olarak onlara tek başına ülkelerin yapamayacağı birlikte bir güç olarak yapabilecekleri şeyler üzerine fikir alışverişi yapmaya geldik. Onları desteklemek için buradayım. Toplum olarak Türkiye'nin özellikle yönetim düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, Avrupa'nın sayılı velodromundan biri olan bu tesise yatırım yapması bisiklet sporunun gelişmesi açısından Türkiye için de çok büyük değer katıyor" diye konuştu.

Enrico Della Casa: "Genç sporcuların daha çok bisiklet kullanmaları ile ilgili projelerimiz var"

Çok başarılı bir kongre olduğuna vurgu yapan Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ise, "Burada bugün dayanışma programları, Avrupa'nın Balkan federasyonlarına sunduğu programlar hakkında konuşacağız. Aynı zamanda 2026 yılında düzenlenecek olan Balkan Bisiklet Şampiyonaları ile ilgili konuşacağız. Tüm gelişen ülkelerdeki sportif yatırımlara destek veren programlarımız var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği organizasyonlardan övgüyle bahseden Başkan Casa, "Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun bisikletin çoklu disiplininden söz etmek mümkün. Burada sadece pistte değil aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yol bisikleti; Sakarya'da Avrupa ve dünya şampiyonaları düzenliyoruz. Avrupa Federasyonu olarak genç sporcuların daha çok bisiklet kullanmalarıyla ilgili projelerimiz var. Bunları da birleştiren bir alanda, Türkiye Bisiklet Federasyonu çoklu bisiklet alanında var olan bir ülke ve gelişen bir ülke" dedi. - İSTANBUL