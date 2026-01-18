Balkan Bisiklet Birliği Kongresi İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Balkan Bisiklet Birliği Kongresi İstanbul'da Yapıldı

Balkan Bisiklet Birliği Kongresi İstanbul\'da Yapıldı
18.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UCI Başkanı Lappartient, Türkiye'nin bisiklet sporuna katkısını vurguladı. 12 ülke katıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient, " Türkiye'nin özellikle yönetim düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, Avrupa'nın sayılı velodromundan biri olan bu tesise yatırım yapması bisiklet sporunun gelişmesi açısından Türkiye için de çok büyük değer katıyor" dedi.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, İstanbul'da 12 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Program için İstanbul'a gelen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

UCI Başkanı Lappartient, toplantıda 12 Balkan ülkesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Balkanlarda bisiklet çok köklü bir geleneğe sahip. Biz de burada Uluslararası Bisiklet Birliği Başkanı olarak onlara tek başına ülkelerin yapamayacağı birlikte bir güç olarak yapabilecekleri şeyler üzerine fikir alışverişi yapmaya geldik. Onları desteklemek için buradayım. Toplum olarak Türkiye'nin özellikle yönetim düzeyinde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, Avrupa'nın sayılı velodromundan biri olan bu tesise yatırım yapması bisiklet sporunun gelişmesi açısından Türkiye için de çok büyük değer katıyor" diye konuştu.

Enrico Della Casa: "Genç sporcuların daha çok bisiklet kullanmaları ile ilgili projelerimiz var"

Çok başarılı bir kongre olduğuna vurgu yapan Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ise, "Burada bugün dayanışma programları, Avrupa'nın Balkan federasyonlarına sunduğu programlar hakkında konuşacağız. Aynı zamanda 2026 yılında düzenlenecek olan Balkan Bisiklet Şampiyonaları ile ilgili konuşacağız. Tüm gelişen ülkelerdeki sportif yatırımlara destek veren programlarımız var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği organizasyonlardan övgüyle bahseden Başkan Casa, "Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun bisikletin çoklu disiplininden söz etmek mümkün. Burada sadece pistte değil aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yol bisikleti; Sakarya'da Avrupa ve dünya şampiyonaları düzenliyoruz. Avrupa Federasyonu olarak genç sporcuların daha çok bisiklet kullanmalarıyla ilgili projelerimiz var. Bunları da birleştiren bir alanda, Türkiye Bisiklet Federasyonu çoklu bisiklet alanında var olan bir ülke ve gelişen bir ülke" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan Bisiklet Birliği Kongresi İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:16:40. #7.11#
SON DAKİKA: Balkan Bisiklet Birliği Kongresi İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.