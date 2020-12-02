Balkan gençliği ortak sorunlara ortak çözümler arıyor - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteği ile Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu (BGO), değerlendirme ve kapanış programı ile sona erdi.

Bu yıl Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistan'dan 500'e yakın gencin katılımıyla 9 STK ve eğitim kurumu ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu, katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını arttıracak bir içerik sunarken, Balkanlar'ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesi için de bir zihni eşleşme olanağı sunuyor. Katılımcılar ayrıca Balkan Gençlik Okulu kapsamında Türkiye'deki zengin tarihi ve kültürel mirası yakından gördükleri gezi programlarına katılıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl büyük oranda online ve pandemi şartları göz önüne alınarak sürdürülen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış ve değerlendirme programı da online olarak düzenlendi. Programda YTB Başkanı Abdullah Eren, ilgili Balkan ülkelerinden STK ve eğitim kurumlarından temsilciler ile çok sayıda katılımcı genç yer aldı.

Programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Balkan gençliğini müşterek düşünce ve değer kodlarında buluştururken; ortak sorunlara ortak çözümler aratıp akademiden tarih ve kültüre zengin bir içerik sunan Balkan Gençlik Okulu'nu pandemi şartlarına rağmen bu yıl da tamamladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA