Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek

Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan 188 genç oyuncunun katılacağı şampiyona 5 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den 19 oyuncunun yarışacağı organizasyonda, 7 tur İsviçre sisteminde oynanacak oyunların ardından bireysel ve takım olarak en iyi puana ulaşanlar belirlenecek.