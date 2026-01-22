Balkanlar'da Barış İçin Girişimler Devam Ediyor - Son Dakika
Politika

Balkanlar'da Barış İçin Girişimler Devam Ediyor

22.01.2026 13:21
Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

BALKAN Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; söz konusu toplantının Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenmesi öngörülüyor. İlki yine İstanbul'da gerçekleştirilen Platformun bu toplantısında; bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, AB süreçlerinde iş birliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık dahil olmak üzere geniş yelpazede muhtelif başlıkların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda ve ikili görüşmelerinde; bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulaması, Balkan Barış Platformu'nun mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliğinde olduğunu teyit etmesi, Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma yönündeki iradesinin altını çizmesi, AB'nin genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

BALKAN BARIŞ PLATFORMU

Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen Platform, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, güveni ve iş birliğini artırmak ve bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Türkiye'nin, Balkan Barış Platformu'na katılan ülkelerle toplam ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar, bu ülkelerdeki toplam yatırımları ise yaklaşık 8,9 milyar dolar tutarında. Türkiye, 13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde (GDAÜ) aktif şekilde yer alıyor ve bölgesel iş birliğini teşvik ediyor. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmaları, Türkiye'nin Balkanlar'da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verdiği önemin somut örneklerini oluşturuyor.

Türkiye ayrıca, NATO Kosova Gücü (KFOR) ve Bosna-Hersek'teki EUFOR Althea Harekatı gibi askeri mevcudiyetlere katılarak, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı sürdürüyor. Türkiye KFOR Komutanlığı görevini bir yıllığına 2025 Ekim ayında İtalya'dan devralmıştı.

Kaynak: DHA

