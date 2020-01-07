Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği'nden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Adiloğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni binasında Alinur Aktaş ile bir araya geldi.

Ziyarette, Adiloğlu Balkanlarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşan raporu Aktaş'a sundu.

Raporu inceleyen Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür önemli faaliyetlere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Balkan coğrafyasını Türkiye'den ayırmadıklarını vurgulayan Aktaş, akrabalık bağlarının bulunduğu Balkanlar ile ilgili önemli çalışmalar yapan Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği yönetimine teşekkür etti.

Adiloğlu da amaçlarının Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile Balkanlardaki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek olduğunu anlattı.

Geçen yıllarda ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Sırbistan Preşova'da iftar programı gerçekleştirdiklerini aktaran Adiloğlu, "Orada yaşayan birisi 'Burada ilk kez böyle toplu bir iftar programı düzenleniyor' demişti. Bu bizi çok duygulandırdı ve doğru yolda olduğumuzu anlamımızı sağladı. Balkan coğrafyası için daha yapılacak çok iş var. Daha henüz yolun başındayız." dedi.