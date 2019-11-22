Son Dakika › 3. Sayfa › Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti
6 saat önce
Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İsmail Kurtuluş (62) yanında evinin anahtarı olmayınca dış merdivenden ikinci kattaki evine girmek için balkona tırmanmak isterken yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı 2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti