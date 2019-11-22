Son Dakika Haberleri: Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İsmail Kurtuluş (62) yanında evinin anahtarı olmayınca dış merdivenden ikinci kattaki evine girmek için balkona tırmanmak isterken yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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