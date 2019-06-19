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Balkonda muhallebi yapan genç kıza yıldırım çarptı

21 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde balkonda tatlı yapan Ece Meryem Kantar'a (19) yıldırım çarptı.

Balkonda muhallebi yapan genç kıza yıldırım çarptı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde balkonda tatlı yapan Ece Meryem Kantar'a (19) yıldırım çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genç kız hastanede tedaviye alındı. 
İstanbul'da oturan Kantar ailesi, tatil için İznik'teki yazlıklarına geldi. Burada evin balkonunda muhallebi yapan Ece Meryem Kantar'a elindeki metal kaşık nedeniyle yıldırım çarptı. Düşen yıldırım sonucu evdeki elektrikler kesildi, içeride oturan baba Erol Kantar kızının yardımına koştu. Kızının şok geçirdiğini ve yaralandığını gören Erol Kantar, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Ece Meryem'i  Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ece Meryem Kantar'ın ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 1'inci derecede yanıklar olduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayı anlatan baba Erol Kantar, "Evde bahçede oturuyorduk, o sırada çocuklar da balkonda tatlı muhallebi yapıyorlardı. Yağmur vardı, yağmur ile beraber de sürekli şimşek çakıyordu. Kızıma çarpmadan 10 dakika öncesinde eşimle konuştuk, neredeyse üstümüze düşecek diye. Önce çatıda bulunan akülere vurdu, daha sonra kızımın elinde de metal kaşık olduğu için bir anda oda çarpıldı. 112 ekiplerini arayıp yardım istedik. Şimşek çaktığında ve kızımı o halde gördüğümde yüreğim ağzıma geldi. Kızımın vücudunun sağ tarafında ve ellerinin parmak aralarında eklem yerleri yandı ve patladı" diye konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:23 Kaynak: DHA
İznik, Bursa, Meryem, Güncel
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