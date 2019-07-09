"Balon bezelye" üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin bezelye üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, "balon" cinsi bezelyenin kilogramının 3-4 liradan satılması üreticileri memnun etti.

CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin bezelye üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, "balon" cinsi bezelyenin kilogramının 3-4 liradan satılması üreticileri memnun etti.

İlçede yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen "balon" cinsi bezelyeler, İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerin sofralarında yerini alıyor.

Afyonkarahisar, Türkiye'nin bezelye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Bu sene Sinanpaşa ilçesinde yetiştirilen "balon" cinsi bezelyelerin kilogramı 3-4 liradan satılıyor.

Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede mart ayının 30'undan sonra bezelye ekildiğini söyledi.

Haziran ayının 15'inde de bezelye hasadının başladığını ifade eden Karaman, "Ovamız sulak bir arazi. Hava şartları ve suyun bol olmasından dolayı bezelyenin verimi çok güzel oluyor." dedi.

"Çiftçimiz para kazanıyor"

Karaman, bezelyelerin farklı illere gönderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde bezelye üretimi sürekli artıyor. Geçen yıl fiyatlar 1,50 lira ile 2 lira arasındaydı. Bu yıl balon bezelyede fiyat 3 ile 4 lira arasında. Gün geçtikçe fiyatlarımız yükseliyor. Çiftçimiz para kazanıyor. Biz bu bezelyeden çok umutluyuz. Bezelyelerimiz Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul ve Aydın illerine gidiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz de belediye olarak çiftçilerimize destek olup, üretimi daha geniş kapsamlı tutmaya çalışacağız. Arazimiz geniş, suyumuz bol. Üretimi artırmak için hiçbir engel yok."

Sinanpaşa Ziraat Odası Başkanı Abdullah Türkyılmaz da ilçede bezelye üretiminin 2005 yılında başladığını ve her yıl artarak devam ettiğini ifade etti.

İlçe merkezi ağırlıklı olmak üzere Kırka, Küçükhüyük ve Ahmetpaşa beldesinde üretimin yoğunlaştığını dile getiren Türkyılmaz, "Geçmiş yıllarda bezelyeden hep zarar ettik ama bu yıl çok şükür bezelye, üretim, verim ve fiyatı bakımından çok iyi. Bunun nedenini ise diğer bölgelerde havanın yağışlı olmasından dolayı bezelyenin tarlada tohum olarak kalmasına bağlıyoruz. İlçemizde her yıl ortalama 2 bin 500, 3 bin 500 dekar arası bir alanda bezelye ekimi yapılmaktadır." diye konuştu.

Bezelye üreticisi Tolga Yıldırım ise ürettikleri "balon" bezelyelerin oldukça iri olduğunu, bu nedenle bazılarının bezelyeleri hormonlu sandığını söyledi. Yıldırım, "Türkiye'nin en kaliteli bezelyesini biz yetiştiriyoruz. Fiyatlarımız bu yıl gayet iyi. Üreticiler olarak memnunuz." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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