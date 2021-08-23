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Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

23.08.2021 15:20
Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Batman'a bağlı Balpınar beldesinde içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batman'a bağlı Balpınar beldesinde içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Beldede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleye AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, alt yapı sorunlarının tek tek çözüldüğünü söyledi.

Beldede; içme suyu şebekesi, kanalizasyon ve yolların yapımı konusunda yoğun bir çalışmanın sürdüğünü bildiren Özdemir, "Beklentimiz yıl sonuna kadar bütün çalışmaların bitmesidir. Böylece Balpınar beldesi modern bir şehir ortamında sosyal donatı alanlarıyla birlikte, alt yapı çalışmaları tamamlanmış bir belde haline gelecek." dedi.

Ak Parti belediyeciliğinin hizmet belediyeciliği olduğunu belirten Özdemir, "Gerçekten belediye başkanımız yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Bizler de her zaman belediye başkanımızın yanındayız. İlgili bakanlıklarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde güzel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bu da bizleri ve vatandaşlarımızı mutlu ediyor." diye konuştu.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani de toplam 12 bin metre içme suyu şebekesi çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 2 aydan bu yana çalışmaların sürdüğünü aktaran Geylani bu güne kadar 8 bin metre borunun döşendiğini ve içme suyu şebekesinin ardından kanalizasyon çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

Milletvekili, Balpınar, AK Parti, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balpınar'da alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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