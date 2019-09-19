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Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

35 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.

Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.


Adnan Menderes Meydanı Atatürk Anıtında tören düzenlendi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcı Önder Yeniçeri, gaziler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği çelenk sundular. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muharip Gaziler Derneği adına Recep Şengül yaptı. Ardından Yavuz Sultan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selim Barut Vatan Türküsü adlı şiiri okudu.


Muharip Gaziler Derneği adına Recep Şengül, "1. Dünya Savaşı sonrası vatanımızı bölerek, parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşman dört bir yandan toprağımızı işgal etti. Maksatarı Anadolu'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaktı. Emperyalist küresel düşman bu işgal kolaylaştırmak ve Sevr antlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusu Anadolu içlerine sürdü. Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek bugünün ve hür bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. 19 Eylül günü Türk kahramanlığının Atatürk'ün şahsımıza taçlandırdığı bir gündür" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir, Bandırma, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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