Bandırma'da gönüllüler 10 bin cerrahi maske üretti - Son Dakika

Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 bin cerrahi maske üretildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki öğretmenler, usta öğrenciler ve kursiyerler tarafından gönüllülük esasıyla üretilen maskeler, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın tarafından Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosun, "Görev ve sorumluluk ayrımı yapmadan, gereken tüm önlemlerimizi alıp kurumlarımızla dayanışma içinde çalışarak bu günleri atlatacağız." ifadesini kullandı.