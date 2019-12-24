Bandırma'da lise öğrencileri parkın duvarlarını boyadı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da lise öğrencileri parkın duvarlarını boyadı - Son Dakika

Bandırma'da lise öğrencileri parkın duvarlarını boyadı

5 saat önce

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 100. Yıl Mahallesi Çocuk Parkı'nın duvarları boyandı.

Bandırma'da lise öğrencileri parkın duvarlarını boyadı, System.String[]

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 100. Yıl Mahallesi Çocuk Parkı'nın duvarları boyandı.

Bandırma Belediyesi ile Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan protokolle çocuk parkının duvarları renklendirildi.

Etkinlikte ayrıca okul bünyesindeki özel eğitim sınıfı öğrencilerince atık malzemeler kullanılarak hazırlanan kuş yuvaları belediye personeli tarafından ağaçlara yerleştirildi.

Çalışmaların ardından çocuk parkında okul yetkilileri ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, hem çocukların hayal gücünün duvarlara yansıması hem de parkların güzel bir görünüme kavuşması için bu projeye destek verdiklerini söyledi.

Anadolu Lisesi, Çocuk Parkı, Bandırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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