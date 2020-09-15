Bandırma'nın kurtuluşunda konuk askeri bando - Son Dakika

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü 17 Eylül Perşembe günü kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Kurtuluş Savaşında son kurşunların atıldığı kent olan Bandırma, kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Bu yıl pandemi önlemleri kapsamında bazı kısıtlamalara gidilse de kurtuluşun coşkusunun ve gururunun doyasıya yaşanacağı bir program organize ediliyor. Hazırlanan kutlama programına göre; 16 Eylül 2020 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Haydarçavuş Camii'nde şehitlerimiz için mevlit okunacak. Kutlama törenleri ise 17 Eylül Perşembe günü saat 10;00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Çelenk sunma töreninin ardından, saygı duruşu ve kurtuluş kutlamalarına konuk olarak katılacak Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu Komutanlığı Bando Takımı tarafından İstiklal Marşı çalınacak. Programın sonunda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirilecek.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda "Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Milli Mücadelede Bandırma" konulu belge ve fotoğraf sergisi açılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi 17-28 Eylül 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Kurtuluş kutlamalarına bu yıl Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu Komutanlığı Bando Takımı konuk olarak katılacak. 30 kişiden oluşan bando, çelenk sunma töreninde İstiklal Marşını seslendirecek. Ayrıca kurtuluş kutlamaları kapsamında 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 15;00'de kent merkezinde bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş sonrası da Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser verecek. - BALIKESİR