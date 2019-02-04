Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor Son Transferlerini Yaptı

Bandırmaspor Son Transferlerini Yaptı

14 dakika önce

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısının transfer bitiminde kadrosuna dahil ettiği Adanademirspor'dan Batuhan Karadeniz, Denizlispor'dan Cihan Özkaynak ve Fethiyespor'dan Hakan Olkan için imza töreni düzenledi.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısının transfer bitiminde kadrosuna dahil ettiği Adanademirspor'dan Batuhan Karadeniz, Denizlispor'dan Cihan Özkaynak ve Fethiyespor'dan Hakan Olkan için imza töreni düzenledi.

Düzenlenen imza törenine Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek, "Hafta Sonu Zonguldak Kömürspor maçından dolayı sembolik imza törenini gerçekleştiriyoruz. 2011-2013 sezonunda Bandırmaspor'da görev yapan Turgut Uşak hocamızın vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine büyük sabırlar diliyorum. Denizlispor'dan sol kanata Cihan Özkaymak, Fethiyespor'dan ön libero Hakan Oldan, Adana Demirspor'dan da forvete Batuhan Karadeniz aldık. 2018-2018'un 2. yarısında Bandırmaspor'umuza ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sosyal medyada bir takım söylentiler olmaktadır. Bandırmaspor bu yıl kümede kalabilmesi adına çok çabalar sarf ediyoruz. Yargısız infaz yapmayalım. En son yaptığımız transferlerle Bandırmaspor'a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Saha, futbol oynamaya elverişli değil"

Bandırmaspor Futbol Şube Sorumlusu Mülkü İnci ise sahaya dikkat çekti. İnci, "İlk olarak sahayı konuşmak gerekiyor. Saha, futbol oynamaya elverişli değil. Ona rağmen takımımız iyi oyun sergiledi. Fakat bir kişisel hatadan dolayı gol yedik. Ona rağmen baskın bir şekilde oyuna devam ettik. Futbolcu kardeşlerimiz elinden geldiğinde güzel oyun oynadılar. Penaltı golüyle de beraberliği yakalamayı başardık. Önümüzdeki gün oynayacağımız maçta 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:10 Kaynak: İHA

Batuhan Karadeniz, Denizlispor, Fethiyespor, Spor
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