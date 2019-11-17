Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
Son Dakika Dünya Bangladeş'te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı - Son Dakika Dünya

Bangladeş'te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı

6 saat önce

Bangladeş'in Chittagong bölgesinde boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

Bangladeş'te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı, System.String[]

Bangladeş'in Chittagong bölgesinde boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

Polis şefi Mohammed Mohsin tarafından basına verilen bilgiye göre, boru hattındaki patlamanın ardından, hattın üzerindeki binaların çökmesi sebebiyle ölümlerin ve yaralanmaların gerçekleştiği belirtildi. Yaralananların Chittagong Medical College Hastanesi'ne getirildiği ve ölenler arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı. Öte yandan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
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