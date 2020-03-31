Bangladeş'te okullar ve iş yerleri 11 Nisan'a kadar kapalı kalacak - Son Dakika

Bangladeş'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11 Nisan'a kadar okullarda eğitimin yapılmayacağı ve iş yerlerinin kapalı kalacağı bildirildi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, yaptığı açıklamada, daha önce 4 Nisan'a kadar kapatılan iş yerlerinin bir hafta daha açılmayacağını söyledi.

Temel ihtiyaçların karşılanması için market ve eczane gibi yerlerin hizmet vermeye devam edeceğini belirten Hasina, bazı sanayi kuruluşlarının da üretime devam edeceğini ifade etti.

170 milyon nüfuslu ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla girişler kapatılırken, yurt içi kara ve demir yolu ulaşımı da durdurulmuştu.

Bangladeş'te bugüne dek 51 koronavirüs vakası görüldü, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da filler açlıkla karşı karşıya

BBC'de yer alan habere göre, Tayland'da turizm sektörünü de etkileyen koronavirüs nedeniyle binden fazla fil açlıkla karşı karşıya kaldı.

Save Elephant Vakfı Kurucusu Lek Chailert, koronavirüs nedeniyle turizmin büyük sekteye uğradığını dile getirerek, finansal destek sağlanmazsa bazıları gebe olan bin kadar filin açlıktan ölebileceğini bildirdi.

Filler günde 200 kilogram ağırlığında yiyecek tüketebiliyor.

Tayland'da Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 1651'e yükselirken, salgın sebebiyle 10 kişi yaşamını yitirdi.