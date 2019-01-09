Bangladeş'te Tekstil İşçilerinin Protestosu Sürüyor

DAKKA/ Bangladeş
'te maaş artışlarındaki eşitsizliği protesto eden binlerce konfeksiyon çalışanının gösterileri devam ediyor.
Yeni ücret yapılandırmasındaki eşitsizliği protesto eden ve maaşlardaki yeni düzenlemeden faydalanamayan tekstil işçileri, maaşlarda eşit artış ve yeni belirlenen asgari ücretin ödenmesi talebiyle pazar gününden bu yana başkent Dakka ve çevresinde gösteriler düzenliyor.
Dakka yakınlarındaki tekstil fabrikalarının faaliyetleri dururken, güvenlik güçlerinin Savar bölgesindeki gösterilere müdahalesi sonucu bir işçi öldü.
Yerel basında çıkan haberlerde, polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda aralarında polislerin de olduğu 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
Savar'a takviye güvenlik ekibi gönderildiği açıklandı.
Mirpur bölgesinde tekstil işçileri, yeni ücret yapılandırmasında değişiklik yapılması talebiyle dün Dakka'da havaalanına giden en işlek yollardan birini kapatmıştı.
Pazar gününden bu yana en az üç halk otobüsünün ateşe verildiği ve gösterilerin Dakka civarındaki Savar, Ashulia ve Gazipur bölgelerine sıçradığı belirtilmişti.
Bazı işçilerin aralıkta uygulamaya konulan yeni asgari ücret düzenlemesinden faydalanamadığı ve maaşlarına zam almadığı ifade edilmişti.