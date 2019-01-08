Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Yeni Hükumet Göreve Başladı

Bangladeş'te Yeni Hükumet Göreve Başladı

1 saat önce

Bangladeş'te 30 Aralık'ta seçimi kazanan Başbakan Şeyh Hasina ve Avami Birliği Parti'li 47 hükumet üyesi, resmi törenle yemin ederek resmen göreve başladı.

Bangladeş'te Yeni Hükumet Göreve Başladı, System.String[]
Bangladeş'te 30 Aralık'ta seçimi kazanan Başbakan Şeyh Hasina ve Avami Birliği Parti'li 47 hükumet üyesi, resmi törenle yemin ederek resmen göreve başladı.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid'in yönettiği resmi törende, 30 Aralık'ta tekrar seçilen Başbakan Şeyh Hasina ve yeni kabinenin 47 üyesi, ant içerek resmen göreve başladı. 20'nci kabinede başbakanın yanı sıra 24 bakan, 19 devlet bakanı ve 3 bakan yardımcısı yer alıyor.

Üçüncü kez Başbakan seçilen Hasina'nın öncülük ettiği Avami Birliği Partisi, 30 Aralık'taki seçimlerde 300 sandalyeden 257'sini elde etmişti. - DAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Aralık, Bangladeş, Politika
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