Son Dakika Haberleri: Bankamatikte Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

Bankamatikte Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

22 dakika önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir ATM'de bulduğu parayı örnek bir davranışla polise teslim eden vatandaş büyük takdir topladı.

Bankamatikte Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti, System.String[]
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir ATM'de bulduğu parayı örnek bir davranışla polise teslim eden vatandaş büyük takdir topladı.

Bir bankanın ATM'sinde 2 bin bin lira bulan Erkan Aydın, parayı Altınova İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim etti. İlçe Emniyet Amirliğince yapılan araştırmalar sonucunda paranın Murat Tartar'a ait olduğu tespit edildi. Altınova İlçe Emniyet Amiri M. Ferit Duman, paranın iadesi için Murat Tatar ile temasa geçerek kendisini Altınova Kaymakamlığı'na davet etti.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in makamında parayı bulan Erkan Aydın'ın katılımıyla 2 bin lira Murat Tatar'a teslim edildi. Murat Tatar parayı bulup Emniyete teslim eden Erkan Aydın'a teşekkür ederken ilçe kaymakamı Özyiğit ve İlçe Emniyet Amiri Duman'a örnek davranışından dolayı Aydın'ı tebrik etti.

Erkan Aydın ise insanlık vazifesini yerine getirdiğini dile getirdi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Yalova, Erkan Aydın, Aydın, Altınova, Güncel
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