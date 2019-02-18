Son Dakika Haberleri: Banyoda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Banyoda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Banyoda 45 kilo eroin ele geçirildiVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.

Banyoda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Banyoda 45 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada ikametin banyosunun içinde bulunan duşa kabinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İ.Ü. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

Polis, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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