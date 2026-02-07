Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı - Son Dakika
Ekonomi

Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
07.02.2026 11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Arlık ayının sonuna kadar kuraklıkla pençeleşen ülkemizin kaderi son gelen yağışlarla değişti. Bu yağışlarla Türkiye genelindeki barajlardaki doluluk oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 38,1'e yükselirken son günlerde alınan yağışlarla oran Aralık 2025'e göre 4,6 puan arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-4 Şubat 2026 döneminde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 5,9 artış meydana geldi.

BARAJLARDA DOLULUK ARTTI

Geçen yılın su yılı ortalamasına kıyasla da yüzde 52,4'lük artış kayıtlara geçti. Söz konusu artışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında da son dönemde yükseliş görüldü. Bu kapsamda, Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki aktif depolama miktarı 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp oldu. Bu miktar, 31 Aralık 2025'te 31,6 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Barajlardaki aktif doluluk oranı geçen yılın aralık sonu itibarıyla yüzde 33,5, bu yıl 4 Şubat itibarıyla ise yüzde 38,1 oldu.

Böylece, son dönemde alınan yağışların etkisiyle söz konusu dönemde barajlardaki doluluk oranlarında 4,6 puanlık artış gerçekleşti.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM

DSİ tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi. Buna göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yılın aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 18,4 iken bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 33'e yükseldi. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un yaklaşık 151 günlük içme suyunun bulunduğu hesaplandı.

Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl aynı dönemde yüzde 0,2 seviyelerindeyken bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 8,6'ya çıktı. Bu doluluk oranına göre başkentte yaklaşık 244 günlük içme suyu kaldığı öngörülüyor.

İzmir'deki barajların doluluk oranı da söz konusu dönemde yüzde 0,3'ten yüzde 7,2'ye yükseldi. Buna göre İzmir barajlarında yaklaşık 173 günlük içme suyu bulunuyor.

Kaynak: AA

Baraj Doluluk Oranı, Hava Durumu, Türkiye, Ekonomi, Aralık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı - Son Dakika
