Son Dakika Haberleri: Baraj kapakları açılınca iş makinesi sular altında kaldı
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Baraj kapakları açılınca iş makinesi sular altında kaldı

47 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde baraj kapakları açılınca bir iş makinesi su altında kaldı.

Baraj kapakları açılınca iş makinesi sular altında kaldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde baraj kapakları açılınca bir iş makinesi su altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, Çayönü köyü Kurşunlu mezrasında dere yatağında park edilen iş makinası, Garzan Barajının kapaklarının açılması ve suyun yükselmesi sonucu su altında kaldı.
İş makinesinde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.
Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:00 Kaynak: AA
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