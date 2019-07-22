Baraj kapakları açılınca iş makinesi sular altında kaldı
47 dakika önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde baraj kapakları açılınca bir iş makinesi su altında kaldı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:00 Kaynak: AA
'ın Kozluk
ilçesinde baraj kapakları açılınca bir iş makinesi su altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, Çayönü
köyü Kurşunlu
mezrasında dere yatağında park edilen iş makinası, Garzan Barajının kapaklarının açılması ve suyun yükselmesi sonucu su altında kaldı.
İş makinesinde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.
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