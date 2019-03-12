Son Dakika Haberleri: Barakada Yaşayan Yaşlı Kadına Kızılay'dan Prefabrik Ev

Barakada Yaşayan Yaşlı Kadına Kızılay'dan Prefabrik Ev

1 saat önce

Düzce'de barakada kalan yaşlı kadına Türk Kızılayı prefabrik ev yardımında bulundu.

Barakada Yaşayan Yaşlı Kadına Kızılay'dan Prefabrik Ev, System.String[]
Düzce'de barakada kalan yaşlı kadına Türk Kızılayı prefabrik ev yardımında bulundu.

Ağa Mahallesi Merkez Sokak'ta kendi imkanlarıyla yaptıkları barakada kalan 81 yaşındaki Hatice Cahankar, Düzce Belediyesi'nden yardım talep etti.


Talebi değerlendiren belediye yetkilileri, durumu Türk Kızılayı Düzce Şubesine bildirdi. Türk Kızılayı da kadının kaldığı barakanın yaşam şartlarına uygun olmadığını belirledi.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinden alınan prefabrik ev, yaşlı kadının oturumuna hazır hale getirildi.

Yeni evine kavuşan Hatice Cahankar, büyük mutluluk yaşadı.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, Kızlayın her durumda vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "Yaşlı teyzemizin yüzünü güldürdük. Bizler Türk Kızılayı olarak her türlü mağduriyette vatandaşımızın yanındayız. Çok kötü şartlarda yaşayan Hatice teyzemiz için biraz da olsa uygun şartlar oluşturduk." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:30 Kaynak: AA

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