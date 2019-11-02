Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı...

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları tamamlandı.



Anadolu Efes, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve 6. sıraya geriledi.



Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 5. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 17. sırada kaldı.



İspanya temsilcisi Barcelona, konuk olduğu İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 83-70 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybederek ikinci sıraya geriledi.



Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise konuk olduğu aynı ülkeden Zenit'i 87-70'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.



Altıncı haftada alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya): 90-78



Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 86-70



Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 70-87



Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya): 76-79



Valencia Basket (İspanya) - ASVEL (Fransa): 81-72



AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya): 83-70



Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 65-90



Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 93-60



Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 85-71



