Son Dakika Haberleri: Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı...
Son Dakika Spor Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı...

Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı...

7 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları tamamlandı.

Barcelona, AX Armani Exchange Milan'a kaybetti! Namağlup takım kalmadı..., System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları tamamlandı.


Anadolu Efes, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve 6. sıraya geriledi.


Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 5. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 17. sırada kaldı.


İspanya temsilcisi Barcelona, konuk olduğu İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 83-70 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybederek ikinci sıraya geriledi.


Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise konuk olduğu aynı ülkeden Zenit'i 87-70'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.


Altıncı haftada alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya): 90-78


Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 86-70


Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 70-87


Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya): 76-79


Valencia Basket (İspanya) - ASVEL (Fransa): 81-72


AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya): 83-70


Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 65-90


Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 93-60


Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 85-71


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:12 
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