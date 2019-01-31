Barcelona, Emerson'u Transfer Etti
1 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı futbolcu Emerson Aparecido Leite de Souza Junior'u transfer etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga
) takımlarından Barcelona
, Brezilyalı futbolcu Emerson Aparecido Leite de Souza Junior'u transfer etti.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Atletico Mineiro
ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
İspanyol ekibi 5 yıllığına renklerine bağladığı sağ bek için 12 milyon avro bonservis öderken, Emerson 1 Temmuz 2019'dan itibaren takıma katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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