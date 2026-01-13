Barış Anneleri Ankara'da Protesto Düzenledi - Son Dakika
Barış Anneleri Ankara'da Protesto Düzenledi

13.01.2026 14:07
Barış Anneleri, Halep'teki saldırıları protesto etmek için Ankara'da Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

(ANKARA) – Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri ile SDG arasındaki çatışmalara tepki göstermek için Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkan Barış Anneleri Meclisi üyeleri Ankara'ya ulaştı. Dışişleri Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen grup, Sayıştay önünde basın açıklaması yaptı.

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri protesto etmek amacıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkan Barış Anneleri Meclisi üyeleri Ankara'ya ulaştı. Grup, Halep'te Kürtlerin ve Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine yönelik saldırılar düzenlendiğini ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığına yürümek isteyen grup, Sayıştay binası önünde polis barikatı ile engellendi. Grup, burada Kürtçe olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biz birbirimizin vatandaşıyız, aynı bayrak altında yaşıyoruz. Birbirimize her türlü bağlıyız. Niçin demokratik özgür ve barış olan bir Türkiye diyoruz? Bizim çocuklarımız da herkesin çocukları gibi özgürce yaşasın diye. Bu süreç boşa düşürülmesin. Her yerden barış anneleri buraya gelmiş. Savaş Ankara'dan çıkıyorsa, barış da Ankara'dan çıkar. Çözüm yolu Ankara'dır. Bu yüzden barış anneleri bu kara kışta yola düştüler ve Ankara'nın yolunu tuttular. Biz bir çözümün olmasını istiyoruz. Biz barış anneleri olarak hiçbir zaman savaş dilini kullanmadık. 25-26 yıldır anneler sokaklarda, kapısını çalmadıkları, gitmedikleri yer kalmadı her zaman barış istediler. Barış anneleri olarak burdayız ve canımız o gençlerin canından daha kıymetli değildir. Şiddetle, öldürmeyle, tutuklamayla kimse kazanamaz. Savaşın sonlanması için ekmek ve su kadar gerekli olan barışın olmasını istiyoruz. Demokratik bir Türkiye'nin olmasını istiyoruz. Birlikte yaşayabileceğimiz bir devlet olsun istiyoruz. Hep birlikte yaşananları toprağın altına gömelim ve birlikte Türkiye'ye barışın gelmesini talep edelim. DEAŞ Yalova'da 4 polisi öldürdü. Onlar da bizim çocuklarımız. Onlardan hesap sorun DEAŞ'ten hesap sorun neden çocuklarımızı öldürdünüz diye. Biz de barış anneleri olarak var olduğumuz sürece barış ve özgürlüğü herkes için istemeye devam edeceğiz. Cezevlerinin kapısı açılsın, bu halk barış içinde birlikte yaşasın. Biz Türkiye Devleti'nden bunu istiyoruz. Biz bu savaşın sonlanmasını istiyoruz. Kimse kan dökerek başarıya ulaşamaz."

Grup, açıklamanın ardından siyah çelenk bırakarak ayrıldı.

Kaynak: ANKA

