Akdamar Kilisesi 'nde bugün gerçekleştirilen 10'uncu ayinin ardından Ermeni din adamları tarafından tarihi kilisenin önünde güvercin uçuruldu. Ardından da açıklamalarda bulunan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, yılda bir gün yapılan ayin için İstanbul 'dan, Ermenistan ve dünyanın her yerinden gelindiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Akdamar Kilisesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 10'uncu ayin (2) - Son Dakika

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