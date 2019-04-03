Son Dakika Haberleri: Barış Konusunda Baskı Yapılacaksa Bunu Kabul Etmiyoruz"

Barış Konusunda Baskı Yapılacaksa Bunu Kabul Etmiyoruz"

32 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış görüşmelerine ilişkin, "Barış konusunda baskı yapılacaksa bunu kabul etmiyoruz.

Barış Konusunda Baskı Yapılacaksa Bunu Kabul Etmiyoruz
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış görüşmelerine ilişkin, "Barış konusunda baskı yapılacaksa bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Gani, Başkanlık Sarayı'nda sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerle yaptığı görüşmede, kalıcı barışın Afganistan'da istikrarı sağlayacağını belirtti. Barışın bir vesile olduğunu ifade eden Gani, asıl amacın ise istikrarın sağlanması olduğunu kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, barış görüşmeleri sonuç vermediği sürece kimseye teslim olmayacaklarını ve ülke topraklarını savunacaklarını vurguladı.

Gani, "Ateşkesin yapılmasını ve Taliban ile doğrudan görüşmelerin başlamasını istiyoruz. Barış konusunda baskı yapılacaksa bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Eşref Gani, barış görüşmelerinin ciddi olacağının altını çizdi.

Afgan hükümetinin barış için zemini hazırladığını söyleyen Gani, "Biz halkımızın derdini iyi biliriz. Halkın iradesi konusunda yanlış kararlar alınmamalı. Biz değerlerimize saygılıyız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:59 Kaynak: AA

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