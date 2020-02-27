Barış Manço ve Cem Karaca Kartal'da şarkılarıyla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Manço ve Cem Karaca Kartal'da şarkılarıyla anıldı - Son Dakika

Barış Manço ve Cem Karaca Kartal'da şarkılarıyla anıldı

6 saat önce

Kartallı vatandaşlar, Türk Rock Müziği'nin öncülerinden ve Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço ve Cem Karaca'yı Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Müziğin En Güzel Yolcuları" adlı etkinlikle andı.

Barış Manço ve Cem Karaca Kartal'da şarkılarıyla anıldı, System.String[]

Kartallı vatandaşlar, Türk Rock Müziği'nin öncülerinden ve Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço ve Cem Karaca'yı Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Müziğin En Güzel Yolcuları" adlı etkinlikle andı. Sunuculuğunu Altan Erkekli'nin yaptığı etkinlikte vatandaşlar Kurtalan Ekspres'in seslendirdiği şarkılarla müzik ziyafeti yaşadı. Erkekli, etkinlikte Cem Karaca'nın Barış Manço'ya yazdığı şiiri okudu.


1970'li yıllarda yazıp besteledikleri şarkılara Anadolu Halk Müziği'nin enstrümanları ile ortaya çıkardıkları seslerle Anadolu Rock'ını, müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca; yine Türk Rock Müziği'nin ilk gruplarından olan Kurtalan Ekspres, sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli ve Cihan Yıldız'ın aynı sahneyi paylaştığı etkinlikte anıldı. "Müziğin En Güzel Yolcuları Konseri"


26 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde "Müziğin En Güzel Yolcuları Konseri" adıyla düzenlenen anma etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları, sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, sanatçı Cihan Yıldız ve birçok vatandaş katıldı.


Konser öncesi Barış Manço ve Cem Karaca'nın hayatlarını ve başarılarını anlatan tanıtım videosu izletildi. Konserin sunuculuğunu ise sanatçı ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli yaptı. Erkekli, Cem Karaca'nın Barış Manço'ya yazdığı şiiri okudu. Daha sonrasında ise Türk Rock Müziği'nin ilk gruplarından olan Kurtalan Ekspres'i seyirciler büyük alkışla karşıladı.


Salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar Kurtalan Ekspres'in vermiş olduğu konser ile doyasıya eğlendiler. Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarının söylendiği konsere telefon flaşlarını yakarak vatandaşlar da eşlik etti. O anları ölümsüzleştirmek isteyen birçok kişi video kayıt yaparak sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.


Konserde yer alan Sanatçı Cihan Yıldız Barış Manço, Cem Karaca ve Barış Akarsu şarkılarını da söyleyerek izleyicileri mest etti.


Unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel," Geçmişe gittik günümüzü yaşadık bu duygusallığı ve bu sanat büyüsünü bize yaşattığı için bütün ekibe kocaman bir alkış istiyorum. Unutulmamalı, üstadlar sevgili Barış Manço sevgili Cem Karaca ve onları bugün bize canı gönülden bütün duygusuyla aktaran bu güzel ekibin ışığını, enerjisini şu an Kartal aldı. Unutulmaz bir gece oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Barış Manço, Cem Karaca, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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