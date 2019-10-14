Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor

1 saat önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/ PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. Arama tarama faaliyetlerine başlandı.

TEL ABYAD, HAREKATTA RESULAYN'IN ARDINDAN ELE GEÇİRİLEN İKİNCİ İLÇE MERKEZİ OLDU. Milli Savunma Bakanlığı da devam eden operasyona dair görüntü paylaştı. Görüntülerde, Sivilleri hedef alan bebek katili teröristlerin yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHALArca tespit edilerek Hava Kuvvetleri tarafından imha edilmesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefin Aynel Arap olduğunu açıkladı. Açıklamanın hemen ardından Fırat Nehri'nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı.

Harekat talimatının gelmesinin ardından birlikler Fırat'ın üstüne kurulacak yapay köprüden geçerek Aynel Arap'ı batıdan kuşatacak.

Bölgeye askeri birlik de sevk edildi. Hem TSK hem de Suriye Milli ordusu operasyon için harekat emrini bekliyor. Ordu Resulayn çevresindeki Tel Bilal askeri kampını ele geçiridiğini açıkladı. Öte yandan Barış Pınarı harekatı kapsamında teröristlerden tamamen temizlenen Tel Abyad'ı Suriye milli ordusu askerleri mülteci kampında yaşayan Suriyelilere armağan etti.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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