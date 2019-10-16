Yakutiye Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediyede toplanan belediye meclisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye destek vermekte amacıyla gündem maddesi oluşturuldu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın verdiği öneriye AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri tam destek verdi.

Destek kararı alan üyeler, toplantı sonunda şehitler için dua okudu.

Mahmut Uçar, toplantıda alınan karardan mutluluk duyduğunu belirterek, "Böylesi önemli bir kararı almamızda bize destek olan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun yanında yer almak bizim için şereftir. Ülkemizin bekası ve güvenliği için mücadele veren güvenlik güçlerimizi Allah'a emanet ediyor, onların yanında yer aldığımızı bu vesile ile beyan ediyorum." diye konuştu.