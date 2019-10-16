Barış Pınarı Harekatı'na destek - ERZİNCAN/MUŞ/

Erzincanlı STK temsilcileri

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'nun açıklaması

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan'ın açıklaması

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda bir araya gelen STK üyeleri

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nun konuşması Barış Pınarı Harekatı'na destek

Erzincan, Kars ve Mus'ta STK temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı



Kars

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda bir araya gelen STK üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, STK'lar adına yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak kahraman askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin harekatla sınır güvenliğini sağladığına işaret eden Alibeyoğlu, " Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına, Memur-Sen, Hak İşçi Sendikaları Temsilciliği, Türkiye Emekliler Derneği, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Erzincan Kamu Çalışanları Sendikaları, Erzincan Ziraat Odası, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret Borsası ile Erzincan Ticaret Odası yöneticileri katıldı.

Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, burada grup adına yaptığı konuşmada, masumları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınamayacağını aktardı.

Türkiye'nin başlattığı her harekatın Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğini dile getiren Tanoğlu, "Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş

Muş'ta Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) önderliğinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri (STK) Barış Pınarı Harekatına destek verdiler.