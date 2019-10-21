Nikah töreninden görüntüler

Uzman Çavuş Mümin Çetin ve Polis memuru Emine Taşova'nın açıklamaları Barış Pınarı Harekatı'na nikah masasından destek

Amasya'nın Taşova ilçesinde biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

Uzman Çavuş Mümin Çetin:

"Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla nikah törenine resmi üniformalarımızla geldik"

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde, biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çift, üniformalarıyla geldikleri nikah töreninde Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İstanbul'da görevli polis memuru Emine Taşova ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mümin Çetin'in nikahı, Taşova Belediyesi Evlendirme Memurluğunda kıyıldı.

Çift nikaha, üniformalarıyla geldi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün kıydığı nikahta Taşova'nın nikah şahitliğini İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, Çetin'in nikah şahitliğini ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun yaptı.

Çetin, vatana ve mesleklerine sevgilerinden dolayı nikaha üniformalarıyla gelmek istediklerini söyledi.

Eşiyle memleketi Taşova'da tanıştıklarını ve nikahlarını kıydırmak için tekrar memleketlerine geldiklerini anlatan Çetin, "Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla nikah törenine resmi üniformalarımızla geldik. Nikah törenine üniformalarımızla gelmek eşimin fikriydi, ben de bu güzel düşünceye destek verdim. Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan tüm asker ve polisimizin Allah yardımcısı olsun. Bizim halkımız her zaman polisinin ve askerinin yanındadır, onlar için çok dua ediliyor, biliyoruz." dedi.

Emine Taşova da üniformayla nikah törenine katılmanın farklı bir duygu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an çok farklı duygular hissediyorum, çok gurur verici bir durum. En mutlu günümüzde, bizim için kutsal olan kıyafetlerimiz giydik. Bir farklılık yaratmak ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan arkadaşlarımıza destek olmak için bu kararı verdik. Ailemiz de bizi nikah masasında böyle görünce çok mutlu oldular ve gurur duydular."