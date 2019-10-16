Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (2)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (2)

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (2)

8 dakika önce

RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYORTürk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn'da sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (2), System.String[]

RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/ YPG denetimindeki Resulayn'da sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn'ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.

Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye birlikler ve ambulansların sevk edildiği görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ-Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:57 Kaynak: DHA
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