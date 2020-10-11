Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi - Son Dakika

Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi

11.10.2020 11:46
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bir yıl önce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Resulayn ile Tel Abyad'a özgürlük geldi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bir yıl önce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Resulayn ile Tel Abyad'a özgürlük geldi. Terör örgütünün işgali döneminde sokağa çıkmaya korkan Suriyeliler, şimdi özgürce dışarı çıkarak yeni yaşamlarının keyfini çıkarıyor. TSK'nın özgürleştirdiği bölgede son 1 yıllık süreçte 86 cami ve 7 kilise tadilatı yapılarak yeniden ibadete açıldı.

Türkiye'nin güneyinde kalan Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Abyad ve Resulayn'da, sivil halka yönelik baskı ile Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenlendi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK 492 SALDIRI DÜZENLENDİTürkiye'de sivillere ve hudut karakollarına yönelik güdümlü tanksavar füzeleri gibi gelişmiş silah ve keskin nişancılar ile 492 saldırı düzenleyen terör örgütü, yapılan tüm çağrılara rağmen silah bırakmayıp, sivil halka yönelik tehdidini sürdürdü. Bölgede devam eden terör yapılanması ve saldırıların ülke güvenliğini tehdidi sürdürmesi, Türkiye'ye yönelik göç baskısını oluşturması, ülkelerine gönüllü dönmek isteyenlerin engellenerek Suriye'de istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik bölgeler ve uluslar arası girişimleri olumsuz etkiledi. Bu dönemde terör örgütlerine karşı tedbir almak ve sınır güvenliğini sağlamak için müttefik ülkelerle askeri ve diplomatik görüşmelerde sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 9 Ekim 2019 tarihinde uluslar arası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında meşru müdafaa hakkı kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.605 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİBarış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri çok kısa sürede başarı elde ederek, Resulayn ile Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik hattı teröristlerden temizledi. Harekat ile sadece Türkiye'nin değil bölgede yaşayan Kürt, Arap, Asuri, Hıristiyan, Yezidi ve Süryanilerin de güvenliği sağlandı.TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen harekatta kısa süre içerisinde aralarında Resulayn ve Tel Abyad gibi iki kent merkezinin de bulunduğu 605 meskun mahal tamamen teröristlerden arındırıldı.BİNLERCE PATLAYICI İMHA EDİLDİ4 bin 219 kilometre karelik alanda kontrolün sağlandığı harekatın devamında yürütülen çalışmalarda da bugüne kadar 1110 mayın ile 2199 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlerden arındırılan ve arama tarama çalışmaları tamamlanan bölgede daha sonra su ve elektrik baştka olmakm üzere temel altyapı hizmetleri de karşılanarak Resulayn ve Tel Abyad'da yaşamın normalleşmesi sağlandı. Halkın iletişimini sağlıklı yapabilmesi için bugüne kadar bölgeye 25 GSM baz istasyonu kuruldu.CAMİ VE KİLİSELERDE ÖZGÜRCE İBADET YAPILIYORTerör örgütleri tarafından tahrip edilen ve bazıları da karargah olarak kullanılan ibadethaneler de Barış Pınarı Harekatı sonrası onarılarak yeniden insanların hizmetine sunuldu. Bugüne kadar Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ile 7 kilisenin onarımı yapılarak ibadete açıldı. Resulayn'da bulunan ve 1930 yılında yapılan Martuma Süryani Ortadoks Kilisesinde Pazar günü gelen bir grup Hıristiyan hep birlikte İlahi okudu. Cemaat adına konuşan Abdulahad Garagoz, Barış Pınarı Harekatı ile kiliselerinde yıllar sonra özgürce ibadet yaptıklarını söyledi. İbadet haklarına kendilerini yeniden kavuşturan Türkiye'ye teşekkür eden Garagoz, "Yıllarca terör örgütlerinin baskısı nedeniyle kiliseye gidemedik. Kilisemizin giriş kapısında yüzlerce mermi izi var. Kilisenin içerisi de yine tahrip edilmişti. Türkiye geldikten sonra burası yeniden onarıldı ve hizmetimize sunuldu. Şu anda özgürce ibadetimizi yapıyoruz ve bunun için Türkiye'ye çok müteşekkiriz" diye konuştu.Resulayn'da onarımı yapılarak ibadete açılan Zehra Camisi imamı Necmettin Abdullahi Muhammed, PKK/YPG terör örgütünün işgali döneminde büyük zorluklar çektiklerini ve ibadetlerini de yapamadıklarını ifade etti. Terör örgütünün birçok ibadethaneyi karargaha dönüştürdüğünü ve TSK'nın harekatı sırasında da tahrip edildiğini anlatan Muhammed, "Şu anda çok mutluyuz. Çünkü camimiz yeniden onarıldı ve artık rahatça herkes buraya gelip 5 vakit namazını kılabiliyor. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.TSK İLE RUSYA 85 ORTAK DEVRİYE YAPTIÖte yandan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgede, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar 85 birleşik kara devriyesi yapıldı. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Türkiye ile Rusya arasında işbirliğinin devam ettiği bildirildi.

Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi
Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı, Resulayn ve Tel Abyad'a özgürlük getirdi - Son Dakika

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