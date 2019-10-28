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Son Dakika Güncel Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatında keşif ve gözetleme görevi yaparken Suriye'nin Resülayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Ulaştırma Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatında keşif ve gözetleme görevi yaparken Suriye'nin Resülayn kentinde PKK/ YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Ulaştırma Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatında keşif ve gözetleme yaparken Suriye'nin Resülayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenlendi.

Törende ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu. Daha sonra ise İl Müftüsü Mehmet Taştan da bir dua okudu. Duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı, uçakla memleketi Kocaeli'ne gönderildi. Şehidin, memleketi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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