Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücüsü ağır yaralandı
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Bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücüsü ağır yaralandı

51 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarpıp alev aldı.

Bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarpıp alev aldı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, gece 01.00 civarında Payas Çağlalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İskenderun yönüne giden Mehmet Cengiz (45) yönetimindeki 47 MH 146 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan tırda patlama meydana geldi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırdan çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Nergiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle tırdaki yangın söndürülürken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Hatay, Payas, 3. Sayfa
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