Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı - Son Dakika

Muğla Barosu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Cumhur Uzun yeniden başkan seçildi. Seçimlerde organize suç örgütü liderliği suçlaması ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in ismi de sandıktan çıktı.

CUMHUR UZUN 581 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen Muğla Barosu genel kurulu hafta sonu yapıldı. Dün yapılan seçimde ise son üç dönemdir Baro Başkanlığını yürüten Cumhur Uzun ile Emine Yenilmez Aydemir yarıştı. Seçimde Cumhur Uzun 581 oy alarak yeniden başkan seçilirken Yenilmez Aydemir 385 oy aldı.

SEDAT PEKER'E 7 OY ÇIKTI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Sedat Peker'in de ismi sandıktan çıktı, 7 oyun Sedat Peker'e verildiği görüldü.