Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Meslek örgütleri, Türkiye Barolar Birliği ve barolar her zaman iktidarların hedefi olmuştur.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Meslek örgütleri, Türkiye Barolar Birliği ve barolar her zaman iktidarların hedefi olmuştur. Sizin de 18 yıl boyunca hedefiniz oldu." dedi.

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TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kovid-19 salgınının yaşandığı koşullarda bu çalışmayı yapmanın herkesin sağlık ve yaşam hakkına yönelik doğrudan tehlike arz ettiğini söyledi.

Bu koşullarda teklifin görüşülmesine tepki gösteren Tanrıkulu, "Meslek örgütleri, Türkiye Barolar Birliği ve barolar her zaman iktidarların hedefi olmuştur. Sizin de 18 yıl boyunca hedefiniz oldu. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile uyumlu bir görüntü veriyorsunuz ama barolarla değil." dedi.

Bazı baroların yaptığı açıklamaların kızgınlık ve öfke ile karşılandığını ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barolarla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini gündeme taşıdığını ifade eden Tanrıkulu, "Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanmış yargının bir parçası olan savunma örgütüyle ilgili olarak bir düzenlemenin kızgınlıkla, öfkeyle ya da intikam duygusuyla ele alınmayacağını ben de sizler de biliyorsunuz." diye konuştu.

"Avukatların çoklu baro gibi bir talebi yok"

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, kanun teklifinde avukatlık mesleği, savunma hakkı ve toplum yararına hiçbir şeyin bulunmadığını ileri sürerek, "Baro teklifi, AKP'nin ve sarayın otoriterleşme politikaları kapsamındaki yüzlerce tasarıdan birisi. Baroların, hükümetin anti demokratik politikalarına karşı etkin muhalefet yürütmesi böyle bir yasa teklifinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Çoklu baroya ilişkin düzenlemeyi eleştiren Coşkun, avukatların çoklu baro gibi bir talebinin olmadığını, Türkiye'nin böylesi bir baro sistemine ihtiyacının bulunmadığını, Türkiye'nin ihtiyacının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu belirtti.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise teklifte avukatlara maddi ve manevi anlamda menfaat sağlayan bir maddenin olmadığını dile getirerek, "Avukatların problemi baroyla ilgili değil. Avukatların meslekle, ekonomiyle, mesleğin onuruyla ilgili dünya kadar problemi var." dedi.

Avukatların yaşadığı sorunları anlatan Erel, baroların sesine kulak verilmesini istedi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

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