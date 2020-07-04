Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, barolara yönelik kanun teklifine ilişkin, "Hukuk devleti ilkesini, yargı birliği ilkesini, dürüst yargılanma ve savunma hakkını, yargı bağımsızlığı ilkesini, hakim tarafsızlığı ilkesini, temsilde adalet ilkesini ve en önemlisi eşitlik ilkesini ayaklar altına alan bir kanun teklifiyle karşımıza çıktınız." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 3 gündür Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir kanun teklifini Kovid-19 tehdidi altında görüştüklerini, baro başkanlarının da 3 gündür Meclis'e alınmadığını söyledi.

Genç avukatların sorunlarının ödenek değil, en başta işsizlik olduğunu dile getiren Kılıç, "Gelin, genç avukatların işsizliğini konuşalım. Benim üyesi olduğum İzmir Barosu 2020 yılı aidatı 396 lira, yarısı 198 lira ediyor. Genç avukatların sorunlarını 198 liraya indirgeyen bir anlayışa sahipsiniz ki bu da bize hukuktan, avukatlık mesleğinden, barodan ne kadar bihaber olduğunuzu gösteriyor." dedi.

Teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne süren Kılıç, "Hukuk devleti ilkesini, yargı birliği ilkesini, dürüst yargılanma ve savunma hakkını, yargı bağımsızlığı ilkesini, hakim tarafsızlığı ilkesini, temsilde adalet ilkesini ve en önemlisi eşitlik ilkesini ayaklar altına alan bir kanun teklifiyle karşımıza çıktınız." diye konuştu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de teklifi eleştirerek, "Siz, 'Baroları demokratikleştireceğiz. Barolarda temsilde adalet yok.' diyorsunuz. Hiç aynaya bakmıyor musunuz? Şu anda bizim 45 belediyemize kayyum atadınız. Siz kim demokrasi kim? 45 belediyeye kayyum atayan hükümetin baroları demokratikleştirme ihtimali olabilir mi? Olamaz." ifadelerini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve teklifi verenlerin buna neden ihtiyaç duyulduğunu 3 gündür ortaya koyamadığını savunarak, "Bazı tartışmalarda atılan laflara baktığımızda bunun rövanşist bir düzenleme olduğunu görüyoruz." dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise çoklu baro sistemine geçilmesinin yargı erkinin kötü bir sürece sokulması sonucunu doğuracağını öne sürerek, "Adalet tecelli etmeyecek, ciddi sıkıntılar meydana gelecektir." diye konuştu.

Baro başkanlarının Meclis'e alınmamasını eleştiren Çelik, "Baro başkanlarının görüşlerine yer verilmeden sadece yandaş birtakım odaklarla görüşülüp böyle bir kanun teklifinin hazırlanmış olmasının hukuk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı erki için yüz karası olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.