Bartın Belediyesi'nde istişare toplantısı - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle istişare toplantısı yaptı.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda, devam eden çalışmaların yanı sıra yapımına başlanacak projelerle ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu.

Akın, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin katılımıyla proje ve hizmetlerin değerlendirildiği haftalık istişare toplantılarını yaptıklarını söyledi.

Belirlenen hedefleri ve devam eden çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Akın, "Yine yapımına başlayacağımız yeni projelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Halkımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğunu ön planda tutarak tüm birimlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz." dedi.