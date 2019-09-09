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Bartın Belediyesi'nden aşure ikramı

1 saat önce

Bartın Belediyesi Aşure Günü münasebetiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bartın Belediyesi'nden aşure ikramı, System.String[]

Bartın Belediyesi Aşure Günü münasebetiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Bartın Kent Müzesi önünde yapılan ikrama, Belediye Başkanı Cemal Akın, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, Bartın Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Necmi Balık, Belediye Meclis Üyesi Semih Kaptan, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan, Tuna Mahallesi Muhtarı Nihan Taner, Gölbucağı Mahallesi Muhtarı Şermin Duran katıldı. Etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Etkinlikte açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar dini önemli günlere çeşitli ikramlara bulunuyoruz. Bugünde Muharrem Ayı olması sebebiyle aşure ikramında bulunduk. Pişirilip dağıtılan aşurelerin damak tadının yanında, manevi lezzet ve güzelliğe de vesile olması dualarımızla, Muharrem Ayı'nda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Cenab-ı Allah tarafından kabul olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı tebrik ediyor, Aşure Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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