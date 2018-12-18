Son Dakika Haberleri: Bartın'da 6 Bin 100 Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

Bartın'da 6 Bin 100 Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

26 dakika önce

Bartın'da jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Bartın'da 6 Bin 100 Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi, System.String[]
Bartın'da jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı 4 adrese baskın düzenledi.

Ahmetpaşa, Epçilerkadı, Çakırdemirci köylerinin yanı sıra Amasra ilçe merkezindeki eş zamanlı operasyonlarda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda E.K., R.K., O.B. ve A.T. gözaltına alındı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:19 Kaynak: İHA

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa
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