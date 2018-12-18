Bartın'da 6 Bin 100 Litre Kaçak Mazot Ele Geçirildi

Bartın
'da jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bartın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri eş zamanlı 4 adrese baskın düzenledi. Ahmetpaşa
, Epçilerkadı, Çakırdemirci köylerinin yanı sıra Amasra
ilçe merkezindeki eş zamanlı operasyonlarda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda E.K., R.K., O.B. ve A.T. gözaltına alındı. - BARTIN