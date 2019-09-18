Bartın'da aile şirketlerinin kurumsallaşması eğitimi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, "Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve Aile Anayasası" eğitim toplantısı düzenlendi.

Oda Meclis salonundaki eğitimde konuşan Bartın TSO Başkanı Halil Balık, ülkede ve dünyada başarılı olmuş kayıtlı işletmelere bakıldığında aile şirketlerinin daha fazla olduğunun görüldüğünü söyledi.

Bunun en temel nedeninin aile şirketlerinde güven ve huzur ortamı olduğunu ifade eden Balık, "Tabii aile şirketlerinde bazı sorunlar yaşanmakta, bunlardan biri de kurumsal yönetim eksikliği. Bu nedenle aile şirketlerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri kurumsallaşmalarına bağlı. Bu durumda şirketin ailesel yönetim anlayışından profesyonel yönetim anlayışına geçmesi, şirketin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Quality Line Genel Müdürü Erol Dinçkal tarafından "Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve Aile Anayasası" konulu sunumun yapıldığı toplantıya, eski TSO Başkanı Mehmet Kemik, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara ile aile şirketleri temsilcileri ve yetkilileri katıldı.