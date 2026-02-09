KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Bartın'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, polis memuru Kazım Kızıl'ın hayatını kaybettiği kaza, kamyonette bulunan araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Feci Kaza: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?