Son Dakika Haberleri: Bartın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Bartın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

26 dakika önce

Bartın'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bartın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Bartın'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Amasra ilçe merkezinde 2 bin 950 litre mazot ile Bartın merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde 300, Çakırdemirci köyünde 118 ve Ahmetpaşa köyünde 755 litre motorin olmak üzere toplam 4 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada bulunan 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 av tüfeğine de el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.B, E.K, R.K. ve A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa
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