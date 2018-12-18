Bartın'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Bartın
'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Amasra
ilçe merkezinde 2 bin 950 litre mazot ile Bartın merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde 300, Çakırdemirci köyünde 118 ve Ahmetpaşa
köyünde 755 litre motorin olmak üzere toplam 4 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramada bulunan 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 av tüfeğine de el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan O.B, E.K, R.K. ve A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.