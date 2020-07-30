Bartın'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Bartın Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programa Vali Güner ile AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz ile siyasi parti temsilcileri ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Altunok ve şehit yakınlarının katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bıraktı.