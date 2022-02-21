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Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi

21.02.2022 14:11

Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendiBARTIN Bartın'ın Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan karayolunun farklı noktalarında heyelanlar meydana geldi.

Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi

BARTIN Bartın'ın Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan karayolunun farklı noktalarında heyelanlar meydana geldi. Heyelanların yaşandığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

Bartın'da yoğun kar yağışlarının ardından etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan karayolunun farklı noktalarında heyelanlar meydana geldi. 15 kilometrelik karayolu güzergahının 8 farklı noktasında meydana gelen heyelanların ardından karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Heyelanlı bölgelerde uyarı levhaları ve işaretlendirme çalışmaları yapılırken heyelanların yaşandığı noktalarda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Akörensökülerköyü Muhtarı Şahin Başol bölgede heyelanlardan dolayı ulaşımın güçlükle gerçekleştiğini ifade ederek, "Akören söküler köyü muhtarıyım. Bölgemize çok fazla kar yağdı. Kar erirken yağmurlarda yağdı. Yağmur yağarken yerde suya doydu. Ondan dolayı sürekli heyelan oluyor. Abdipaşa - Kumluca yolunda tamamen heyelan vardır 7-8 yerde. Bundan dolayı yollarımızdan geçişi zor sağlıyoruz. Sizde görüyorsunuz burada şu anda geçit neredeyse zor bu durumda. Durum bundan ibarettir." Dedi.

Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi
Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi
Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi

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Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı

Toprak Kayması, Abdipaşa, Kumluca, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da meydana gelen heyelanlar böyle görüntülendi - Son Dakika


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